LPI-GTH: Versuchter Aufbruch eines Zigarettenautomaten - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Gegen 07.10 Uhr versuchten Unbekannte einen Zigarettenautomaten in der Langewiesener Straße gewaltsam zu öffnen. An dem Automaten entstand dabei ein Sachschaden in Höhe von ca. 3000,- EUR. Zur Entwendung von Tabakwaren kam es nicht. Die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen, welche den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zum Täter machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegen genommen (Bezugsnummer 0060458/2021). (mb)

