Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 65-Jähriger bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Goldbach (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Morgen hat sich ein 65 Jahre alter Mann bei einem Unfall auf der L1030 schwer verletzt. Der Mercedes-Fahrer war gegen 07.40 Uhr in der Weststraße in Remstädt in Richtung L1030 unterwegs, als eine 32-Jährige mit ihrem Seat die L1030 in Richtung Goldbach befuhr. Als der 65-Jährige im weiteren Verlauf auf die L1030 auffuhr, kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Der Mercedes-Fahrer zog sich schwere Verletzungen zu, auch die Seat-Fahrerin verletzte sich. Beide wurden zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von rund 17.000 Euro, sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (fr)

