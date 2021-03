Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zwei Ladendiebe identifiziert

Ilmenau (ots)

Dienstagnachmittag bemerkte der Ladendetektiv eines Discounters in der Straße 'Trieselrand' zwei junge Männer, bei welchen er den Verdacht einer Diebstahlshandlung hatte. Er sprach daraufhin die Personen an, woraufhin diese versuchten zu flüchten. Dem Detektiv gelang es, einen der Männer festzuhalten, bis die Polizei vor Ort eintraf. Anhand der abgegebenen Personenbeschreibung konnten Polizeibeamte den zweiten Tatverdächtigen ca. eine Stunde später im Stadtgebiet feststellen. Die Ermittlungen zu den Umständen und Abläufen der Tat dauern derzeit an. (mb)

