Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Falsche Kennzeichen an Pkw angebracht

Arnstadt (ots)

Am Dienstag kontrollierten Polizeibeamte gegen 19.40 Uhr einen 45-Jähirgen, welcher mit einem VW in der Straße 'Lindenplatz' unterwegs war. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Pkw aktuell nicht zugelassen ist und die angebrachten Kennzeichen nicht an den VW gehörten. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet, die Kennzeichen wurden sichergestellt. (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell