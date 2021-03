Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zahlreiche Delikte bei Verkehrskontrolle festgestellt

Gotha (ots)

Polizeibeamte haben in der vergangenen Nacht bei einem 38 Jahre alten Mann eine mutmaßliche Alkoholbeeinflussung sowie weitere Delikte festgestellt. Die Beamten kontrollierten den Opel-Fahrer gegen 23.40 Uhr in der Parkstraße und führten einen Atemalkohol- sowie einen Drogenvortest mit ihm durch. Diese ergaben einen Wert von rund 1,3 Promille sowie eine mutmaßliche Beeinflussung mit Amphetamin beziehungsweise Methamphetamin. Darüber hinaus konnte der Mann keinen Führerschein vorweisen. Eine Überprüfung der am Opel angebrachten Kennzeichen in den polizeilichen Auskunftssystemen ergab außerdem, dass diese zur Fahndung ausgeschrieben waren. Dem 38-Jährigen wurde zu Beweiszwecken Blut im Krankenhaus abgenommen. Die Polizisten untersagten ihm die Weiterfahrt, stellten die Kennzeichen sicher und leiteten entsprechende Verfahren ein. (fr)

