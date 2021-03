Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: In Gartenlauben und Geräteschuppen eingebrochen - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Zwischen Sonntagmittag, gegen 12.00 Uhr, bis gestern Vormittag, gegen 09.45 Uhr, sind Unbekannte in Gartenlauben beziehungsweise Geräteschuppen von zwei Gartenparzellen in einer Kleingartenanlage am Seeberg eingebrochen. Die Täter verschafften sich Zutritt zu den Objekten und entwendeten diverse Baumaschinen, unter anderem der Marken Bosch und Burgwächter, einen Fahrradträger der Marke Eufab sowie einen Kompressor der Marke Gühde im Gesamtwert von rund 1.500 Euro. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0059516/2021) entgegen genommen. (fr)

