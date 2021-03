Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Suche nach gestohlenem Zweirad

Eisenach (ots)

Am Freitag, den 05.03.2021, wurde über den Aufbruch mehrerer Container auf dem Flugplatzgelände Kindel informiert (OTS vom 05.03.2021 - Diebstahl von Flugplatzgelände - Zeugen gesucht). Hierbei wurde u.a. ein sehr auffälliges Kleinkraftrad der Fa. Suzuki, Modell TR 50 in gelb-blau, gestohlen. Am Fahrzeug war ein Aufkleber eines örtlichen Rennsportevents angebracht. Der Wert kann auf ca. 800 Euro geschätzt werden. Die Polizei bittet um Ihre Mithilfe. Hinweise über den Tathergang, die Täter oder den Verbleib des Motorrads nimmt die PI Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0049777/2021) entgegen. (db)

