Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Unfall gesucht

Gotha (ots)

Am gestrigen Abend ereignete sich gegen 19.30 Uhr ein Verkehrsunfall in der Rosa-Luxemburg-Straße. Ein unbekannter Fahrer einer Sattelzugmaschine mit Anhänger kam aus Richtung Steinstraße und beschädigte beim Abbiegen in die Rosa-Luxemburg-Straße den VW, welcher am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Dabei entstand Sachschaden an der kompletten linken Fahrzeugseite. Anschließend entfernte sich der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Oststraße. Ein Zeuge konnte den mutmaßlichen Verursacher wie folgt beschreiben:

- ca. 35 Jahre alt - ca. 170cm groß - schwarze, mittellange Haar - Bart - blaue Jeans und dunkler Pullover.

Zudem soll es sich um einen weißen LKW mit polnischem Kennzeichen gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0059816/2021) zu melden. (db)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell