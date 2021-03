Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fotografie führte Anzeige mit sich

Eisenach (ots)

Am Dienstag, gegen 20.00 Uhr, erhielt die Polizei Eisenach eine Mitteilung, dass sich Personen in einem baufälligen Gebäude in der Nähe der Innenstadt aufhalten sollten. Die Beamten stellten vor Ort zwei junge Männer im Alter von 18 und 19 Jahren fest. Diese hatten sich widerrechtlich Zutritt zu dem Grundstück und dem Gebäude verschafft, um dort Fotos zu machen. Bei dieser Form der Fotografie werden sogenannte 'Lost Places' aufgesucht. In der Regel handelt es sich um eingefallene oder verlassene Bauwerke, die aufgrund ihres Erscheinungsbildes ein besonders reizvolles Fotomotiv abgeben. Beim unbefugten Betreten solcher Objekte ist nicht auszuschließen, dass die Personen in eine Gefahrensituation geraten und eine strafbare Handlung vorliegt. Interessierte sollten sich vorab mit dem Eigentümer oder der zuständigen Gemeinde, in welcher sich ein solches Bauwerk befindet, in Verbindung setzen, um so einen straffreien und gefahrlosen Schnappschuss zu bekommen. Nach derzeitigem Erkenntnisstand unterließen dies die jungen Männer und erhielten daher einen Platzverweis, sowie eine Strafanzeige wegen Hausfriedensbruch. (mb)

