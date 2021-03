Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrkartenautomat gesprengt - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Am 13.03.2021, gegen 07.15 Uhr, wurde ein Fahrkartenautomat an der Bahnhaltestelle 'Pörlitzer Höhe' beschädigt. Unbekannte hatten offenbar versucht, den Automaten mit einem Sprengmittel gewaltsam zu öffnen. Dies misslang zwar, jedoch beläuft sich der an dem Objekt entstandene Sachschaden auf rund 1.000 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0057419/2021) zu melden. (fr)

