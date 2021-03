Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessung durchgeführt

Arnstadt, Georgenthal (Landkreis Gotha) (ots)

In Arnstadt wurde am Freitag innerhalb von sechs Stunden bei 687 Verkehrsteilnehmern die Geschwindigkeit gemessen. Bei erlaubten 50km/h fuhr der Fahrer mit der höchsten Übertretung 84km/h. Diesen erwartet ein Bußgeld sowie ein Fahrverbot. Am Sonntag passierten im Zeitraum von 09.45 Uhr bis 15.45 Uhr 781 Fahrzeugführer eine Kontrollstelle in Georgenthal. 91 Verkehrsteilnehmer überschritten hierbei die zulässige Höchstgeschwindigkeit 50km/h und müssen mit einem Bußgeld rechnen. (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell