Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahren unter Einfluss berauschender Mittel

Dosdorf (Ilm-Kreis) (ots)

Am Sonntagnachmittag geriet ein 22-Jähriger in der Ortslage Dosdorf in eine Verkehrskontrolle. Dabei wurde festgestellt, dass der VW-Fahrer mutmaßlich unter dem Einfluss von Amphetamin bzw. Methamphetamin stand. Der Mann durfte seine Fahrt nicht weiter fortsetzen und wurde zur Durchführung einer Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Die Polizeibeamten leiteten ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell