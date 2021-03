Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Radfahrer

Günthersleben (Landkreis Gotha) (ots)

Am Sonntag befuhr ein 55-jähriger Kiafahrer gegen 21.40 Uhr die Gutenbergstraße und beabsichtigte in die Hammersbacherstraße abzubiegen. Zu diesem Zeitpunkt befand sich bereits ein 33-jähriger Radfahrer im Kreuzungsbereich. Während des Abbiegevorgangs kam es zur Kollision zwischen dem Pkw und dem Fahrradfahrer, in deren Folge der 33-Jährige leicht verletzt wurde. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1600,- EUR. (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell