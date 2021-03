Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeugbrand - Eigentümer leicht verletzt

Gotha (ots)

Am gestrigen Abend wurde die Gothaer Polizei gegen 20.20 Uhr über einen PKW Brand "Am Königsbrunn" informiert. Die Feuerwehr konnte ihn zum Glück rechtzeitig löschen, sodass das Feuer ein Wohnhaus in der Nähe nicht beschädigte. Der 57 Jahre alte Besitzer versuchte zuvor bereits eigenständig den Brand zu löschen und verletzte sich dabei leicht. Am Fahrzeug entstand insgesamt ein Schaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, ein technischer Defekt kann nicht ausgeschlossen werden. (db)

