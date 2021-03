Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Treffurt (Wartburgkreis) (ots)

Am vergangenen Freitag, gegen 15.00 Uhr, parkte eine 45-Jährige ihrem Mitsubishi in der Bergstraße. Als sie am Sonntag, gegen 17.30 Uhr, zu ihrem Fahrzeug zurück kehrte, stellte sie eine Beschädigung an der Stoßstange fest. Der Schaden kann auf 500 Euro geschätzt werden. Der Unfallverursacher entfernte sich pflichtwidrig vom Unfallort. Die Polizei sucht Zeugen, welche Angaben zum Unfallhergang und dem Verursacherfahrzeug machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 entgegen genommen (Bezugsnummer 0057762/2021). (mb)

