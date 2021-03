Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkws beschädigt - Zeugen gesucht

Arnstadt, Großbreitenbach (Ilm-Kreis) (ots)

Die Polizei ermittelt derzeit in zwei Fällen der Sachbeschädigung an Kraftfahrzeugen. Am frühen Sonntagabend, gegen 17.00 Uhr, wurde in Arnstadt in der Straße 'Am Dornheimer Berg' die Seitenscheibe eines Ford Fiesta mutwillig zerstört. Etwa zur selben Zeit erhielt die Polizei die Mitteilung, dass in Großbreitenbach in der Kesselbergstraße die Frontscheibe eines Ford Transit gewaltsam beschädigt wurde. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden in Höhe von ca. 800,- EUR. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen, welche die Vorfälle beobachtet haben oder Angaben zur Identität des Verursachers geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegen genommen (Bezugsnummer 0057799/2021). (mb)

