Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisiert am Steuer

Werra-Suhl-Tal (Wartburgkreis) (ots)

Am Sonntagnachmittag geriet auf der L 1023 ein Opel-Fahrer in eine Verkehrskontrolle. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,6 Promille. Ein gerichtsverwertbarer Test bei der Polizeiinspektion Eisenach bestätigte den Verstoß gegen das Straßenverkehrsgesetz. Ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wurde eingeleitet. Den Fahrer erwartet ein Bußgeld und ein Fahrverbot. (as)

