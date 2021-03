Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mit Drogen und Fahrradteilen erwischt

Eisenach (kreisfreie Stadt) (ots)

In der Heinrichstraße wurde am Samstagnachmittag ein 33-Jähriger Radfahrer kontrolliert. Auffällig war die Vielzahl von Fahrradteilen, die der Mann mit sich führte. Bei der eingehenden Kontrolle wurde festgestellt, dass er im Besitz einer geringen Menge Marihuana war. Eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetzt wurde aufgenommen und das Tatmittel beschlagnahmt. Bei den sichergestellten Fahrradteilen konnten aktuelle Diebstahlshandlungen nicht ausgeschlossen werden. Unter den Teilen befanden sich unter anderem zwei Akkus und ein Antrieb für E-Bikes der Herstellermarken Yamaha, Fischer und Bosch. Mögliche Geschädigte können sich bei der Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) mit Angabe der Bezugsnummer 0057334/2021 melden. (as)

