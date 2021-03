Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verstärkte Verkehrskontrollen

Eisenach, Wartburgkreis (ots)

Mit Beginn des neuen Versicherungsjahres für Kleinkrafträder führte die Polizei Eisenach am Wochenende verstärkt Kontrollen durch. Am Samstagvormittag konnte bei der Überprüfung eines 23-jährigen Roller-Fahrers festgestellt werden, dass für sein Fahrzeug keine gültige Haftpflichtversicherung vorlag. Die Untersagung der Weiterfahrt und eine Anzeige wegen Verstoßes gegen des Pflichtversicherungsgesetz waren die Folgen. In Dippach wurde am Samstagabend ein 27-jähriger Moped-Fahrer kontrolliert. Ein gültiges Versicherungskennzeichen war vorhanden. Allerdings konnte der Fahrer keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Auch in diesem Fall musste die Weiterfahrt unterbunden werden. Ein Verfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis wurde eingeleitet. (as)

