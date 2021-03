Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kennzeichen gestohlen

Gotha (ots)

Am Sonntagvormittag meldeten sich drei Fahrzeugbesitzer bei der Polizei in Gotha und teilten mit, dass ihnen die hintere Kennzeichentafel gestohlen wurde. Alle drei Fahrzeugbesitzer sind im Westviertel von Gotha wohnhaft und hatten ihre Pkw im öffentlichen Verkehrsraum oder auf frei zugänglichen Parkplätzen stehen. Die Polizei Gotha sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zur Aufklärung der Tat oder dem Verbleib der Kennzeichen geben können. Az. 0057577/2021 (ri)

