Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen gesucht

Neudietendorf / LK Gotha (ots)

In der Nacht von Samstag auf Sonntag sind ein oder mehrere Vandalen durch die Ortslage Neudietendorf gezogen. Die bislang unbekannten Personen haben nach derzeitigem Erkenntnisstand an fünf Pkw die Außenspiegel beschädigt. Dies dürfte nicht geräuschlos vonstatten gegangen sein, so dass die Hoffnung besteht , dass es Zeugen zu den Sachbeschädigungen gibt. Die Polizei Gotha bittet um Mithilfe bei der Sachverhaltsaufklärung und Identifizierung der unbekannten Täter. Az. 0057583/2021 (ri)

