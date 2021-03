Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mann mit 2 Haftbefehlen gesucht- Fahndungserfolg für die PI Arnstadt- Ilmenau

Arnstadt, Längwitzer- Straße (Ilm-Kreis) (ots)

Am Samstagmorgen verhafteten Polizeibeamte der PI Arnstadt- Ilmenau in der Längwitzer- Straße einen 43-jährigen in seiner Wohnung nach dem die Staatsanwaltschaft Erfurt mit zwei Vollstreckungshaftbefehlen suchte. In der Wohnung des 43-jährigen konnte zudem eine geringe Menge an Betäubungsmitteln, eine Vielzahl an Stichwaffen sowie eine funktionsunfähige Schußwaffe beschlagnahmt werden. Aufgrund der bestehenden Haftbefehle muss der 43-jährige jetzt eine Gesamtfreiheitsstrafe von 1 Jahr und 7 Monaten antreten. Der 43- jährige wurde schließlich in eine Thüringer Justizvollzugsanstalt verbracht. Aufgrund der in der Wohnung festgestellten Gegenstände wurden Ermittlungsverfahren wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Waffengesetz gegen den 43- jährigen eingeleitet.

