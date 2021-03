Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kennzeichendiebe in Arnstadt unterwegs

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

In den zurückliegenden Tagen wurden der Polizeiinspektion Arnstadt- Ilmenau sieben Kennzeichendiebstähle angezeigt. Im Zeitraum von Donnerstag, den 11.03.2021 bis Samstag, den 13.03.2021 trieben Kennzeichendiebe in Arnstadt ihr Unwesen. Diese entwendeten in der A.-Paul-Weber- Straße, im Rehestädter Weg und in der Kasseler Straße die hinteren Kennzeichentafeln mehrerer dort geparkter Fahrzeuge. Der Sachwert pro Kennzeichentafel beträgt 20,-EUR. Alle Kennzeichen waren mit bis zum Jahr 2022 gültigen TÜV- Plaketten versehen. Es ist nicht auszuschließen, dass mit den entwendeten Kennzeichen weitere Straftaten verübt werden. Die Polizei bittet daher die Bevölkerung auf ungewöhnliche Handlungen an Kraftfahrzeugen, insbesondere zur Nachtzeit, zu achten. Wer Hinweise, zu Tätern oder zum Verbleib der Kennzeichen machen kann, wird gebeten, die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau zu kontaktieren.

