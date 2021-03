Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nach Böllerwurf -Faustschlag ins Gesicht

Ichtershausen, Erfurter- Straße (Ilm-Kreis) (ots)

Am Sonntag, den 14.03.2021 gegen 01:25 Uhr warf ein 38-jähriger in der Erfurter- Straße einen Böller gegen einen Wohnwagen. Daraufhin wurde der gleichaltrige Täter wach und wollte den Böllerwerfer zur Rede stellen. In der Folge schlug der Täter den Böllerwerfer mit der Faust ins Gesicht. Dieser erlitt dabei leichte Gesichtsverletzungen. Die Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau hat hierzu die Ermittlungen aufgenommen.

(sg)

