Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflüchtiger gestellt

Gotha (ots)

Am gestrigen Samstag gegen 17:00 Uhr sprach im Zuge einer Unfallaufnahme ein Zeuge die aufnehmenden Beamten an und teilte diesen mit, dass sich soeben in unmittelbarer Nähe eine Unfallflucht ereignete. Der Zeuge übermittelte den Beamten das Kennzeichen des Flüchtigen und zeigte den Beamten das beschädigte Fahrzeug in der Schönen Allee von Gotha. Die Beamten stellten an dem beschädigten Jaguar X-Typ eine große Delle in der Beifahrertür fest. Der Schaden dürfte hier bei mehr als 500 Euro liegen. Eine zweite Streife begab sich in Richtung der Wohnanschrift des Verursachers und konnte ihm zeitnah habhaft werden. Der 37jährige aus dem Innenstadtbereich von Gotha war sich keiner Schuld bewusst und stellte sich unwissend. Die Beamten konnten ihn jedoch auf Grund der Spuren an seinem Fahrzeug überführen. Schlussendlich gab er zu, dass er mit seiner Fahrertür "leicht" gegen die Beifahrertür des anderen Pkw's stieß. Der 37jährige Gothaer hat sich nun wegen einer Verkehrsunfallflucht strafrechtlich zu verantworten. (ri)

