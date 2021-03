Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Dieb gesucht

Gotha (ots)

Im Zeitraum vom 01.03.2021 bis Freitagabend drangen unbekannte Täter in der J.-Gagarin-Straße von Gotha in einen Keller ein und entwendeten einen auffälligen Komplettradsatz für einen Pkw und Küchenmöbel im Wert von ca. 550 Euro. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei Gotha Zeugen, welche eine oder mehrere Personen dabei beobachteten, wie diese die Räder aus dem Haus trugen, um so zur Aufklärung des Diebstahls beizutragen. Az 0057242/2021 (ri)

