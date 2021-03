Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Schmierfink unterwegs

Gotha (ots)

In der Zeit zwischen Mittwoch und Samstagfrüh hat eine unbekannte Person in einem Ortsteil von Gotha sein Unwesen getrieben. Der Unbekannte kratzte mit einem spitzen Gegenstand an einem Briefkasten eines Mehrfamilienhauses herum. Die Beamten fanden diverse Kratzspuren auch im Inneren des Gebäudes. So war auch eine Zwischentür und eine Kellertür verschandelt worden. Der Schaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Wie der Täter in das Haus kam, ist bislang unklar. Die Polizei Gotha sucht in diesem Zusammenhang Zeugen, welche zur Aufklärung der Tat beitragen können. Az 57195/2021 (ri)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell