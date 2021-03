Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sachbeschädigung - Zeugen gesucht

Friedrichroda - Landkreis Gotha (ots)

Unbekannte drangen am Samstagabend um 20:04 Uhr in das leer stehende Bahnhofsgebäude in der Bahnhofstraße ein. Zuvor hatten sie eine Fensterscheibe eingeworfen. Noch vor dem Eintreffen der Polizei konnten die Täter vom Tatort flüchten. Der entstandene Sachschaden wurde auf 200 Euro geschätzt. Sachdienliche Hinweise nimmt der Inspektionsdienst Gotha (Tel. 03621/781124) unter der Bezugsnummer 0057446/2021 entgegen. (ml)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell