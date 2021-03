Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisiert auf Miniquad unterwegs

Gotha (ots)

Ein 43-Jähriger wurde am Samstagabend in der Waltershäuser Straße auf einem nicht zugelassenen Miniquad gestoppt. Während der Kontrolle wurde in der Ausatemluft des Fahrers Alkoholgeruch festgestellt. Eine Atemalkoholmessung ergab später einen Wert von 1,00 Promille. Wie im Rahmen der Anzeigenaufnahme ermittelt werden konnte, befand sich der 43-Jährige zur Tatzeit nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Neben einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, wird gegen den 43-jährigen Fahrer nun wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz sowie des Verstoßes gegen die 0,5 Promille-Grenze ermittelt. (ml)

