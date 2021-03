Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw zerkratzt und Beamte bespuckt

Gotha (ots)

Zeugen beobachteten am Samstag ab 20:50 Uhr eine 21-jährige Frau, wie sich diese in der Konstantin-Ziolkowski-Straße an einem geparkten Mercedes zu schaffen machte. Nachdem die Täterin das Fahrzeug rundherum zerkratzt hatte, flüchtete sie vom Tatort. Im Rahmen der Anzeigenaufnahme konnte die 21-Jährige ermittelt werden. Während der Feststellung ihrer Personalien bespuckte die Täterin die Polizeibeamten, griff sie unvermittelt an und leistete anschließend Widerstand. Die alkoholisierte Frau musste daraufhin in Polizeigewahrsam genommen werden. Am Pkw Mercedes entstand ein Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro. (ml)

