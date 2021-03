Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verwehtes Trampolin

Georgenthal - Landkreis Gotha (ots)

Eine 27-Jährige fuhr am Freitagabend mit ihrem VW auf der Bundesstraße 88 von Nauendorf kommend in Richtung Georgenthal. Kurz vor dem Ortseingang Georgenthal kollidierte die Fahrerin mit einem auf der Straße liegenden Trampolin. Das Trampolin hatte sich zuvor bei stürmischen Wind in einer nahegelegenen Wohnsiedlung selbstständig gemacht und war bis zur Bundesstraße verweht worden. Am Pkw der 27-Jährigen entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro. Die Fahrzeugführerin blieb unverletzt. Der Eigentümer vom Trampolin konnte während der Unfallaufnahme ermittelt werden. (ml)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell