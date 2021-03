Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Brand eines Einfamilienhauses

Manebach, Goldhelm (Ilm-Kreis) (ots)

Der Rettungsleitstelle Ilm-Kreis war am Samstag, den 13.03.2021, um 13:30 Uhr der Brand eines Einfamilienhauses mitgeteilt worden. Aufgrund starker Rauchentwicklung wird die Bevölkerung gebeten, Fenster und Türen geschlossen zu halten. Die Freiwilligen Feuerwehren aus Manebach, Ilmenau, Stützerbach, Langewiesen, Oberpörlitz und Gehren waren schon wenige Minuten nach Eingang der Brandmeldung am Ereignisort und sind zum gegenwärtigen Zeitpunkt noch mit der Brandbekämpfung beschäftigt. Die Höhe des Sachschadens am Einfamilienhaus ist bislang unbekannt. Zudem ist das Haus unbewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache werden durch die Kriminalpolizei Gotha übernommen.

(sg)

