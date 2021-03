Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Gegen Brückengeländer gefahren und dabei schwer verletzt

L 3004 Eischleben, ( Ilm-Kreis ) (ots)

Am Freitag, den 12.03.2021 gegen 12:45 Uhr befuhr eine 52- jährige Volvo- Fahrerin die L 3004 in der Ortslage Eischleben in Richtung Ichtershausen. Circa 50 m vor dem Ortsausgang geriet sie auf die linke Fahrbahnseite und kollidierte frontal mit einem Stahlgeländer. Die Volvo-Fahrerin wurde hierbei schwer verletzt, eine weitere Insassin blieb unverletzt. Die schwerverletzte 52-Jährige wurde von der Feuerwehr, die mit 33 Einsatzkräften am Unfallort war, aus ihrem stark beschädigten Fahrzeug befreit und von einem Rettungshubschrauber in eine Klinik verbracht. Zum Einsatz gelangten die Feuerwehren Ichtershausen, Eischleben und Kirchheim. Der entstandene Sachschaden wurde mit circa 21000,-EUR angegeben. Für die Dauer der Rettungsmaßnahmen und der Unfallaufnahme musste die Landesstraße bis gegen 16:40 Uhr gesperrt und der Verkehr örtlich umgeleitet werden.

