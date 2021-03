Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Eisenach (kreisfreie Stadt) (ots)

Am Freitag, 12.03.2021, parkte ein 61-Jähriger seinen Pkw Seat Leon auf dem Parkplatz eines Baumarktes im Ortsteil Stregda. Zwischen 14.40 Uhr und 15.40 Uhr kollidierte ein unbekanntes Fahrzeug mit dem Pkw Seat, wodurch ein Frontschaden in Höhe von etwa 1.500 Euro verursacht wurde. Der Fahrer oder die Fahrerin des unbekannten Fahrzeugs verließ die Unfallstelle, ohne sich um die Schadenregulierung zu kümmern. Wer konnte den Unfall beobachten? Wer kann Hinweise zum Verursacherfahrzeug geben? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach (Tel. 03691-261124) unter der Bezugsnummer 0056841/2021 entgegen. (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell