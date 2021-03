Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Beleidigung zieht Kontrolle und Drogenfund nach sich

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

In der vergangenen Nacht streckte ein Fußgänger den Mittelfinger in Richtung eines Streifenwagens aus, der den Kirchplatz befuhr. Beim Ansprechen des Mannes warf dieser einen Gegenstand weg. Bei der anschließenden Kontrolle des 33-Jährigen stellte sich heraus, dass er im Besitz einer geringe Menge Cannabis war, die er wegwarf. Das Betäubungsmittel konnte gefunden und beschlagnahmt werden. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell