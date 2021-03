Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall unter Alkoholeinfluss

Eisenach (kreisfreie Stadt) (ots)

Ein 62-Jähriger befuhr am Freitagabend mit seinem Pkw die L 1021 zwischen den Ortsteilen Hötzelsroda und Stregda. Der Pkw geriet von der Fahrbahn ab, kollidierte mit einem Leitpfosten und kam an der Leitplanke zum Stehen. Bei der Unfallaufnahme wurde eine mögliche Unfallursache ermittelt. Der Fahrer war mit fast 0,7 Promille alkoholisiert. Der Fahrer blieb bei dem Unfall unverletzt. Es entstanden Sachschäden in Höhe mehrerer tausend Euro. Im Rahmen des eingeleiteten Ermittlungsverfahrens wurde eine Blutprobenentnahme durchgeführt und der Führerschein des Mannes beschlagnahmt. (as)

