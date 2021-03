Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl sofort aufgeklärt

Hainich-Werratal (Wartburgkreis) (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde auf der L 2113 zwischen Lauterbach und Bischofroda ein Leitpfosten gestohlen. Polizeibeamte stellten sogleich einen 15-jährigen in der Nähe fest, der den Leitpfosten noch bei sich trug. Gegen den jungen Dieb musste ein Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Der Leitpfosten konnte ohne Beschädigungen wieder aufgestellt werden. (as)

