Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Drogenfund bei Verkehrskontrolle

Eisenach (kreisfreie Stadt) (ots)

Vergangene Nacht wurde ein 32-jähriger Radfahrer in der Schillerstraße wegen fehlender Beleuchtung am Rad angehalten. Die Kontrolle brachte eine geringe Menge Methamphetamin zu Tage, welches der Mann mit sich führte. Die Drogen wurden beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. (as)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell