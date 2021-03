Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeuge unter Einfluss berauschender Mittel geführt

Arnstadt (ots)

Am heutigen Tag führten Beamte der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau Verkehrskontrollen im Stadtgebiet Arnstadt durch. Gegen 08.30 Uhr wurde in der Paulinzellaer Straße ein 40-jähriger E-Scooterfahrer angehalten, bei dem ein Drogenvortest ein positives Ergebnis auf Amphetamin/Methamphetamin zeigte. Gegen 11.30 Uhr hielten die Polizeibeamten in der Ichtershäuserstraße zudem einen 25-jährigen Audifahrer an, welcher ebenfalls mutmaßlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Beide Fahrzeugführer wurden zur Durchführung einer Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht und durften ihre Fahrt nicht weiter fortsetzen. (mb)

