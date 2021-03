Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Eisenach (ots)

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle in der Wartburgallee konnte am Donnerstagnachmittag ein 43-Jähriger seinen Führerschein nicht vorzeigen. Bei der Überprüfung wurde festgestellt, dass der Mann aktuell nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Das Führen eines Kraftfahrzeugs ohne entsprechende Fahrerlaubnis ist gem. §21 StVG strafbar. Ein derartiges Vergehen kann mit einer Freiheitsstrafe von bis zu einem Jahr oder Geldstrafe geahndet werden. (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell