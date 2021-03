Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw unter Einfluss berauschender Mittel geführt

Gotha (ots)

Am Donnerstag, gegen 19.15 Uhr geriet ein 42-jähriger VW-Fahrer in eine Verkehrskontrolle in der Friemarer Straße. Mit dem Mann wurde ein Drogenschnelltest durchgeführt, welcher ein positives Ergebnis auf Amphetamin/Methamphetamin zeigte. Der 42-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen und ihm wurde die Weiterfahrt untersagt. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. (mb)

