Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitsmessungen durchgeführt

Eisenach, Dippach (Wartburgkreis) (ots)

Am gestrigen Vormittag wurde in der Ortslage Dippach bei 785 Fahrzeugführern die Geschwindigkeit gemessen. Dabei konnten 14 Verstöße festgestellt werden. Bei erlaubten 50km/h fuhr der Fahrer mit der höchsten Übertretung 72km/h. In einer 30-er Zone in Eisenach passierten 358 Fahrzeuge innerhalb von fünf Stunden die Kontrollstelle. Der höchste Verstoß betrug hier 77km/h. Den betroffenen Fahrzeugführer erwarten ein empfindliches Bußgeld, ein Fahrverbot und Punkte in Flensburg. (mb)

