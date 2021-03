Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Sportanlage

Wenigenlupnitz (Wartburgkreis) (ots)

Gestern, am 11.03.2021, kam es zwischen 02.00 Uhr und 03.00 Uhr nachts zum Einbruch in einen Sportclub Am Röderweg. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zum Gebäude, durchsuchten den Innenbereich und flüchteten anschließend. Nach aktuellen Erkenntnissen erbeuteten sie sowohl Bargeld, als auch Bekleidungsgegenstände. Die genauen Tatumstände, sowie die Höhe des Sachschadens sind derzeit Gegenstand weiterer Ermittlungen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 zu melden (Bezugsnummer 0055718/2021). (db)

