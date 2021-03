Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mehrere beschädigte Pkw - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Am gestrigen Abend gegen 22.00 Uhr wurde die Polizei Ilmenau in die Bergrat-Voigt-Straße gerufen. Dort beobachtete ein Zeuge eine männliche Person, welche Fahrzeuge beschädigen solle. Bei der Aufnahme vor Ort konnte festgestellt werden, dass bei einem Seat die Heckscheibe gewaltsam zerstört wurde. Kurze Zeit später erfolgte eine erneute Mitteilung, dass in derselben Straße zwei weitere Pkw Beschädigungen aufwiesen. Es handelte sich dabei um einen Saab und einen VW. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und prüft, ob ein möglicher Zusammenhang zwischen beiden Taten besteht. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegen genommen (Bezugsnummer 0054940/2021).(mb)

