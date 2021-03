Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Geschwindigkeitskontrollen durchgeführt

Gamstädt, Crawinkel (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern, zwischen 06.00 Uhr und 09.30 Uhr, wurde in Gamstädt bei 1330 Fahrzeugführern die Geschwindigkeit überprüft. Dabei konnten neun Verstöße festgestellt werden. Bei erlaubten 100km/h fuhr der Fahrer mit der höchsten Übertretung 158km/h. In fünf Messstunden passierten 910 Fahrzeuge eine Messstelle in Crawinkel, wovon 6 gegen die zulässige Höchstgeschwindigkeit von 100km/h verstießen. Der höchste Verstoß betrug hier 166km/h. Die Verkehrsteilnehmer erwartet ein Bußgeld, sowie ein Fahrverbot. (mb)

