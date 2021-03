Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrrad aus Keller gestohlen - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Im Zeitraum vom 09.03.2021, gegen 13.00 Uhr, bis zum 10.03.2021, gegen 21.30 Uhr, haben Unbekannte ein Fahrrad, Werkzeuge sowie weitere Gegenstände aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses an der Von-Zach-Straße gestohlen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zum Kellerabteil und nahmen das orangefarbene Mountainbike im Wert von rund 400 Euro sowie das weitere Diebesgut an sich. Anschließend flüchteten sie. Wer kann in diesem Zusammenhang sachdienliche Angaben machen? Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0054836/2021) entgegen. (fr)

