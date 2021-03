Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sauna gestohlen - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Die Eisenacher Polizei ermittelt derzeit in einem kuriosen Fall eines Diebstahls. Ein 57-Jähriger bestellte sich im Internet eine Sauna, welche am gestrigen Tag gegen 09.30 Uhr in entsprechender Verpackung geliefert wurde. Nach derzeitigen Erkenntnissen stand die Lieferung bis 16.30 Uhr vor dem Wohnhaus in der Luisenstraße. Als sie der neue Eigentümer in Empfang nehmen wollte, fand er lediglich eine leere Holzkiste vor. Der Wert des Beutegutes liegt im mittleren vierstelligen Bereich. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 (Bezugsnummer 0054917/2021) entgegen genommen. (db)

