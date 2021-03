Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit zwei verletzten Fußgängern

Arnstadt (ots)

Um 15.15 beabsichtigte der 48-jährige Fahrer eines VW auf einem Parkplatz in der Stadtilmer Straße rückwärts an einen Liefereingang heranzufahren. Zu diesem Zeitpunkt befanden sich zwei Fußgänger hinter dem Fahrzeug. Der Fahrer übersah die beiden Passanten und es kam zum Zusammenstoß. Der 72 Jahre alte Mann und die 65 Jahre alte Frau wurden bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Sachschaden entstand nicht. (mb)

