Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit Linienbus

K7 Hochheim (Landkreis Gotha) (ots)

Gegen 14.15 Uhr befuhr der 57-jährige Fahrer eines Linienbuses die K7 zwischen Westhausen und Hochheim. Aus bisher ungeklärten Gründen kam der Busfahrer in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Graben und kam schließlich an einem Baum zum Stehen. Während des Unfalls befanden sich keine Fahrgäste in dem Bus. Der Fahrer blieb unverletzt. Es entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 80000,- EUR, der Bus musste abgeschleppt werden. Für die Zeit der Unfallaufnahme, sowie die Bergungsarbeiten kam es zu temporären Verkehrsbehinderungen. (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell