Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Nachtrag zu OTS Meldung vom 08.03.21 'Polizeieinsatz am Bleichrasen'

Eisenach (ots)

Der 31-jährige Täter wurde am 08.03.2021 einem Haftrichter vorgeführt. Dieser ordnete Untersuchungshaft an. In der Folge wurde der Iraker in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. (mb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell